La bimba che rideva sotto le bombe insieme al padre, in Siria, ha raggiunto una meta sicura.

La bimba che rideva sotto le bombe in Siria è al sicuro. Selva e la sua famiglia sono arrivate in Turchia grazie a un video che ha fatto il giro del web.

Selva, la bimba che rideva sotto le bombe

Si chiama Selva ed ha soli tre anni. Nelle ultime ore è diventata una star del web perché rideva sotto le bombe.

Da qualche tempo questa bambina vive l’orrore della guerra in Siria e con la sua famiglia ha dovuto subire ogni giorno il frastuono e le devastazioni della morte e degli aerei militari. Suo padre, Abdalla Mohamed è un siriano di 32 anni che ha inventato un gioco per farla ridere ogni volta che sta scoppiando una bomba.

L’uomo insieme alla sua famiglia è scappato dalla città d’origine Saraqib per trovare riparo a Illdid.

Un posto più sicuro per loro, certamente, ma non risparmiato dalla caduta delle bombe.

Per questo, Abdalla, ha pensato di raccontare alla figlia che quel frastuono fosse provocato dai fuochi d’artificio con cui giocano i più piccoli. In un video di un minuto ha immortalato la bimba che ride mentre in lontananza la guerra consumava la sua atrocità. Quel filmato è stato condiviso da un amico di Abdalla, Mehmet Algan, ed in poche ore è arrivato a miliardi di persone.





Il video virale che ha emozionato il mondo

Il video con bimba che ride ha toccato il cuore anche delle autorità turche che si sono mobilitate per portare Selva e i suoi genitori al riparo.

“Le autorità turche si sono messe in contatto con me e ci hanno portato in Turchia”– ha dichiarato Abdalla– “Sono felice, siamo lontani dalla guerra e qui non ci sono esplosioni, non ci sono aerei e non c’è morte.

E’ un posto nuovo, non ho un lavoro ma sono felice”.