Una donna guarita dal coronavirus in Giappone è risultata nuovamente positiva ai test: lo riferisce la stampa giapponese.

La stampa giapponese ha riferito una notizia clamorosa che se confermata potrebbe portare a nuovi allarmismi. Una donna guarita dal coronavirus in Giappone sarebbe risultata nuovamente positiva ai test del nuovo ceppo di Covid-19. Da quanto si apprende, inoltre, la paziente in questione è una guida turistica, una delle prime persone a essere contagiata dalla malattia.

Coronavirus, donna guarita risulta positiva

Salgono a 186 i casi di coronavirus confermati in Giappone: tra questi ci sarebbe anche una donna guarita risultata nuovamente positiva ai test. A riferire la notizia è stata la prefettura di Osaka nella giornata di mercoledì 26 febbraio. La situazione nel Paese rimane comunque monitorata e i focolai dell’epidemia restano isolati. Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha riferito che si sta valutando il rinvio delle olimpiadi di Tokyo 2020, ma ha assicurato che si faranno.





Abe ha anche richiesto agli organizzatori delle manifestazioni sportive e culturali di posticipare o annullare gli eventi.

L’obbiettivo, chiaramente, è quello di evitare assembramenti che possano favorire il propagarsi del coronavirus tra la popolazione.

Nel frattempo, inoltre, rimangono monitorati i passeggeri sbarcati dalla nave da crociera Diamond Princess, in quarantena per due settimane a Yokohama. Nonostante siano risultati negativi ai primi test, rimangono per il momento in isolamento. Lo ha annunciato il ministro della Salute cinese dopo che un passeggero risultato negativo ai primi test è apparso infine positivo al Covid-19. Le autorità della prefettura di Tochigi, infatti, hanno annunciato che una signora 60enne, risultata negativa al virus prima dello sbarco dalla nave, è risultata invece infetta dopo il suo rientro a casa.