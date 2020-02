Dopo lo stop da parte di Giamaica e Cayman per paura del coronavirus, il Messico ha dato il via libera all'attracco della nave da crociera italiana.

Buone notizie per gli oltre 4mila passeggeri a bordo della MSC Meraviglia, la nave da crociera respinta da Giamaica e Cayman per timore del contagio da Coronavirus. Il Messico ha autorizzato la nave ad attraccare al porto di Cozumel, non appena le condizioni di vento saranno meno proibitive. Al momento, a bordo non si segnalano casi di positività al virus di Wuhan.

Coronavirus, nave da crociera respinta

La nave da crociera MSC Meraviglia, dopo alcune ore di attesa al largo della Giamaica, è ripartita in direzione delle Cayman, dove le è stato nuovamente rifiutato lo sbarco. Un passeggero italiano a bordo, Tonino M., ha raccontato: “Siamo partiti domenica (23 febbario, ndr) da Miami e oggi avevamo la prima tappa in Giamaica, a bordo saremo almeno 200/300 italiani. Dovevamo sbarcare alle nove di questa mattina (ora locale) ma di ora in ora continuavano a fare annunci dicendo che dovevano risolvere un problema con le autorità locali.

Avevamo capito tutti che il problema era legato al Coronavirus”.





E ancora: “Gli autisti che ci attendevano in porto a un certo punto sono andati via e ci hanno comunicato che non ci avrebbero fatto sbarcare, in pratica l’hanno saputo prima loro di noi. Io sono in vacanza con mio figlio, domani è previsto di sbarcare alle Isole Cayman, poi Cozumel, Bahamas e dovremmo tornare a Miami domenica prossima. A questo punto non so cosa accadrà, ma il timore è che ora tutti i porti ci respingeranno”.

“Negli Stati Uniti – continua il passeggero – siamo arrivati sabato e non abbiamo avuto alcun problema né controlli. Nemmeno la temperatura ci hanno misurato. Lo hanno fatto solo a Miami al momento dell’imbarco. Non ci aspettavamo questa situazione, siamo tutti stupiti a bordo.

E non vogliamo che le nostre famiglie si preoccupino”. Infine: “Un membro dell’equipaggio ha una normale influenza, cosa che abbiamo comunicato come da prassi alle autorità portuali. Lì sono iniziati i problemi. Il Ministero della salute della Giamaica aveva poi dato il consenso allo sbarco in maniera informale, non scritta, ma ci sono stati ritardi nelle comunicazioni con le autorità portuali e siamo ripartiti. C’è una psicosi generale, quello che accadrà negli altri porti al momento non possiamo prevederlo”.