I morti per coronavirus sono in continuo aumento in tutto il mondo: la malattia sta spaventando anche l'Italia. Il bilancio.

Partito dalla città cinese di Wuhan, il coronavirus si sta diffondendo in tutto il mondo, al punto che l’Oms ha decretato l’emergenza globale. Dall’America all’Australia, dall’Europa all’Asia. In Italia la situazione si aggrava con il passare delle ore: sono oltre 600 i casi accertati al momento. Sono state registrate anche 17 vittime, ma 45 pazienti sono guariti.

Quanti sono, oggi, i morti per coronavirus?

Il bilancio dei morti per coronavirus è in continuo aumento, ma il numero di contagi sta progressivamente in diminuzione. Gli ultimi dati (aggiornati al 26 febbraio) parlano di 2.788 morti (la Sars ne fece 774) e oltre 80 mila contagi.

I guariti, infine, sono in aumento: si parla di 36.117 casi. In Giappone è stata registrata la prima donna recidiva: è una guida turistica.

Preoccupa anche l’Iran, dove i casi sono in netto aumento.

Il 5 febbraio scorso, inoltre, un sito cinese avrebbe erroneamente reso noto il numero reale di vittime e contagi che sarebbe nettamente più alto rispetto a quello che attualmente conosciamo. In Europa i casi di contagio confermati sono in aumento. Nel dettaglio, ci sono 21 casi confermati in Germania, 18 in Francia (con due decessi tra i quali il primo fuori dall’Asia), 13 nel Regno Unito, oltre 600 in Italia, 12 in Spagna, 2 in Russia, 2 in Austria, uno in Belgio, 2 in Finlandia, uno in Norvegia, uno in Croazia, uno in Svizzera, uno in Grecia, uno in Danimarca, uno in Estonia, uno in Romania e 2 in Svezia. Il primo morto per coronavirus in Europa è un anziano di 80 anni francese.

Ci sono 9 contagi negli Emirati Arabi e 245 in Iran (con 26 decessi).

A preoccupare è anche la Corea del Sud con oltre 2.022 contagi e alcuni decessi.

Coronavirus, la situazione in Italia

I casi di contagio confermati in Italia sono 650: la Lombardia registra 305 casi (37 guariti), Veneto 111, Emilia Romagna 97, Piemonte 2, Lazio 3 (3 guariti), Liguria 11, Toscana 2, Sicilia 3 (2 guariti), Marche 3, Campania 2, Puglia 1 , Abruzzo 1 e Alto Adige 1. Di questi, ha specificato Borrelli, “474 sono in assistenza, 278 in isolamento domiciliare, 159 ricoverati con sintomi, 37 in terapia intensiva”. Anche 7 minori sono stati contagiati dal Covid-19 ma non sarebbero in gravi condizioni. Alcuni sono già stati dimessi.

I primi ad aver contratto il coronavirus sono stati due turisti cinesi: l’uomo ha 67 anni e la moglie ne ha 66. Entrambi sono risultati negativi ai test del 26 febbraio: sono guariti.

Anche il cittadino italiano rientrato da Wuhan e risultato positivo ai test è guarito.

I primi contagi nel Nord Italia sono stati un uomo lodigiano di 38 anni e sua moglie incinta all’ottavo mese. Il “paziente uno” è ricoverato a Codogno, ma le sue condizioni sono in miglioramento. La moglie invece è in isolamento al Sacco di Milano. I focolai italiani rimangono due: nel lodigiano e nel padovano. In totale i morti per coronavirus in Italia sono 17.

Nel Cdm straordinario il governo ha specificato di aver adottato tutte le misure precauzionali necessarie e si è detto pronto a intervenire in altro modo. Le zone del focolaio sono state isolate, così come 50 mila persone entrate in contatto con i casi confermati.