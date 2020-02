Coronavirus, Ricciardi: “Caldo non sconfiggerà il virus”

Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute ha spiegato che la bella stagione potrebbe non ridimensionare il coronavirus.

Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute Speranza è intervenuto al programma di La7 Coffe break, spiegando che la bella stagione potrebbe non bastare a ridimensionare il contagio di coronavirus.

Coronavirus, Ricciardi: “Caldo un palliativo”

Per molti esperti del settore, il coronavirus è paragonabile ad una influenza stagionale che sta trovando maggiore incidenza nei mesi invernali, per poi quindi scemare con la bella stagione.

Secondo quanto descrive Walter Ricciardi però così non sembra: “Non passerà da solo con l’arrivo della bella stagione. Il caldo può dare una mano ma non risolve la situazione, tutto dipenderà dalle scelte che faremo e dal modo in cui lavoreremo. Serve un supporto a chi lavora nelle zone interessate, cercando di evitare il più possibile che si estenda ad altre regioni”, ha spiegato il componente del comitato esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, a CoffeeBreak su La7.

Rebus scuole

Dopo una settimana di scuole chiuse, Ricciardi lascia intuire che si possa replicare il prolungamento della chiusura delle scuole in Lombardia e nelle regioni più toccate dall’epidemia per la prossima settimana: “Sul tema delle riaperture delle scuole ieri abbiamo fatto un intenso lavoro con gli esperti, i cui risultati abbiamo sottoposto al ministro e al presidente Conte.

Posso anticipare che serve assolutamente la massima cautela“.