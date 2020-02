Coronavirus, Vueling dispone il cambio volo gratuito: le modalità

Come altre compagnie aeree, anche Vueling ha reagito all'epidemia di coronavirus adottando agevolazioni per i viaggiatori: le informazioni.

Sono molte le compagnie aeree e ferroviarie che stanno introducendo agevolazioni per i viaggiatori in seguito all’epidemia di coronavirus. Infatti, la British Airways e Easyjet hanno cancellato diversi voli per l’Italia, mentre Trenitalia ha adottato alcune disposizioni utili per i viaggiatori. Anche Vueling ha deciso di reagire all’epidemia di coronavirus: tutte le informazioni sulla compagnia aerea.

Coronavirus, Vueling introduce il cambio volo

Dopo le misure adottate e le cancellazioni sui voli da e per il nord Italia di British Airways e Easyjet, anche Vueling risponde all’emergenza coronavirus. Nonostante molti Paesi invitino a limitari gli spostamenti ai soli viaggi necessari, qualcuno non rinuncia ad acquistare un biglietto aereo. Sul sito della compagnia è apparsa una sezione dedicata al rimborso dei voli, qualora un cliente voglia modificare la prenotazione. Come funziona?

Da quanto si apprende, la compagnia ha emesso un comunicato nel quale annuncia le misure adottate in seguito alla diffusione del virus Covid-19 nel mondo.

“Alla luce della situazione attuale – riportano sul sito – , stiamo lavorando per offrire il miglior servizio possibile”. Per questo motivo, proseguono ancora, “desideriamo offrire una certa flessibilità nella gestione della prenotazione“. La compagnia ha reso disponibile ai clienti la possibilità di effettuare un cambio volo gratuito con qualsiasi volo disponibile sulla stessa rotta programmata fino al 30 marzo 2020.





La nota prosegue infine con i ringraziamenti e la speranza che questa misura possa risultare utile per tutti i viaggiatori. Dalla compagnia intendono anche specificate che “al momento l’operatività dei nostri voli resta invariata”.