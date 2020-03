Le prenotazioni verso l'Italia crollano a causa del coronavirus e le compagnie aeree corrono ai ripari

Crollano le prenotazioni verso l’Italia a causa dell’emergenza coronavirus. A lanciare l’allarme è la Iata che chiede la sospensione immediata per la stagione 2020 delle norme attuali che regolano l’utilizzo degli slot aeroportuali. Intanto Ryanair riduce i voli da e per Italia del 25% per tre settimane

Coronavirus, crollano le prenotazioni

A causa dell’emergenza coronavirus le prenotazioni verso l’Italia sono crollate, ma la crisi sta colpendo anche il resto del mondo. Secondo l’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo il coronavirus ha avuto un “forte impatto sul traffico aereo”. L’associazione in una nota denuncia: “Un vettore ha subito una riduzione del 26% in tutte le richieste rispetto all’anno scorso; un vettore ‘primario’ riporta le prenotazioni per l’Italia in calo del 108% con il crollo delle prenotazioni a zero e l’aumento dei rimborsi; molti vettori segnalano il 50% delle disdette in diversi mercati; le prenotazioni sono in calo e i vettori stanno reagendo con misure come il congedo non retribuito dell’equipaggio, il congelamento degli aumenti di stipendio e i piani per il fermo degli aerei“.

Le attuali norme prevedono che le compagnie aeree debbano operare in almeno l’80% delle fasce orarie assegnate.

Se questo non avvenisse la compagnia perderebbe lo slot nella stagione successiva. “L’opinione collettiva dell’industria aerea è che l’applicazione della regola dell’80% durante la prossima stagione sia inappropriata. È necessaria una certa flessibilità per le compagnie aeree per adeguare i loro orari in base all’andamento straordinario della domanda”.

Numerose compagnie, tra queste Lufthansa e Ryanair, stanno rivedendo i loro programmi verso l’Italia ma non solo a causa del crollo delle prenotazioni.

Ryanair cancella un volo su quattro

Ryanair ha annunciato una riduzione dei voli da e verso l’Italia, fino al 25% per 3 settimane: “In questo momento il nostro obiettivo è quello di ridurre al minimo qualsiasi rischio per il nostro staff e i nostri passeggeri. Mentre registriamo un alto livello di prenotazioni per le prossime due settimane, c’è stato un notevole calo delle prenotazioni a partire dalla fine di marzo fino all’inizio di aprile – dichiara il ceo di Ryanair, Michael O’Leary -.

È quindi opportuno rivedere selettivamente i nostri operativi da e verso quegli aeroporti in cui i viaggi sono stati maggiormente interessati dall’epidemia di Covid-19. Questo è un momento in cui la calma deve prevalere. Faremo dei tagli ragionevoli al nostro operativo nelle prossime settimane per gestire il calo delle prenotazioni e modificare i programmi di viaggio. Tutti i clienti interessati saranno avvisati di eventuali cambiamenti di programma con almeno 14 giorni di anticipo“.