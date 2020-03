Coronavirus, annullato Salone del Libro di Parigi: “Grande rammarico”

Per l'allarme Coronavirus, annullato Salone del Libro di Parigi in programma dal 20 al 23 marzo. Lo ha annunciato il presidente della manifestazione.

In seguito all’emergenza del Coronavirus, in Qatar cancellato il GP, primo appuntamento della stagione 2020 del Motomondiale. Correranno invece Moto2 e Moto3. Annullato anche il Salone dell’auto di Ginevra, in programma dal 5 marzo 2020. La decisione è stata presa alla luce dell’aumento di casi riscontrati in diversi cantoni. Il Consiglio federale svizzero ha vietato tutte le manifestazioni con più di 1.000 persone. Le autorità, infatti, hanno puntualizzato: “La protezione della popolazione ha la priorità assoluta”. Stessa decisione adottata dal Comune di Milano, che ha rimandato a giugno il Salone del Mobile, evento che ogni anno vanta numeri record, con centinaia di visitatori. La settimana del design, nel cuore della città meneghina, di anno in anno garantisce introiti copiosi, a anche lustro e visibilità.

È sinonimo di prestigio, ricercatezza, avanguardia e rinomanza. Tuttavia, di fronte ai molti casi di Coronavirus registrati in Lombardia, dare il via ad aprile alla kermesse del design è apparso troppo rischioso. Così il Salone del Mobile è slittato a giugno, dal 16 al 21: sarà questa un’occasione per ripartire. Provvedimenti analoghi sono stati presi anche in Francia: dopo l’allarme Coronavirus, annullato il Salone del Libro di Parigi.



Coronavirus, annullato Salone del Libro di Parigi

Domenica 1 marzo 2020 il Louvre ha deciso di non aprire, cogliendo alla sprovvista i molti turisti che avevano organizzato una visita nel celebre museo parigino. I dipendenti si sono riuniti in assemblea, preoccupati per il rischio di contagio. La paura del Coronavirus resta alta. Difficile, infatti, vietare l’ingresso ai visitatori provenienti dai focolai della malattia.

Nel Consiglio dei ministri straordinario, il governo francese ha annullato gli eventi pubblici con più di 5.000 persone. I musei non sono considerati luoghi a rischio, ma dubbi e ansie aleggiano tra i francesi.

Sempre a Parigi, è stata annullata l’eduzione annuale del Salone del Libro, in programma dal 20 al 23 marzo. Lo ha annunciato il presidente della manifestazione, Vincent Montagne. “In seguito alle decisioni del governo di vietare i raduni con più di 5000 persone in un ambiente chiuso, abbiamo preso con rammarico la decisione di annullare l’edizione 2020″, si legge in un comunicato da lui reso noto.





Inoltre, “per precauzione”, il santuario mariano di Lourdes ha chiuso le piscine dove malati e pellegrini sani si bagnano come simbolo di rinnovo del loro battesimo.