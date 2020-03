Si aggrava la situazione coronavirus in Usa: salgono a due i morti mentre si registra il primo caso di contagio nella città di New York.

L’American Airlines ha sospeso i voli per l’Italia e Donald Trump ha caldamente sconsigliato di intraprendere viaggi neon necessari nel nostro Paese. Anche negli Usa, però, il coronavirus inizia a diffondersi. In particolare, è stato registrato il primo caso di contagio a New York. Gli Stati Uniti erano quel Paese in cui si erano verificati alcuni pazienti risultati positivi ma che non esano venuti i contatto con nessun infetto, né avevano viaggiato in territori pericolosi. La loro positività, dunque, rimane un mistero. Nella notte fra l’1 e il 2 marzo, inoltre, è stato segnalato il secondo decesso.

Coronavirus Usa, caso New York

Primo caso di coronavirus a New York: la situazione negli Usa si fa seria. “La paziente, una donna di circa 30 anni, ha contratto il virus mentre viaggiava in Iran ed è attualmente isolata nella sua casa”, ha detto nella serata di domenica 1 marzo il governatore Andrew Cuomo, aggiungendo che la paziente “non è in gravi condizioni ed è in una situazione controllata da quando è arrivata a New York”.

I contagi negli Stati Uniti avrebbero superato quota 60.

Si segnala anche la seconda vittima per Covid-19, come ha confermato la Sanità americana, specificando che si tratta di un paziente dello stato di Washington. Il primo decesso, infatti, è stato una donna nello stato di Washington, nei pressi di Seattle, di oltre 50 anni di età e in precarie condizioni di salute.