Un uomo armato ha preso in ostaggio un gruppo di circa 30 persone in un centro commerciale a Manila, nelle Filippine. Dalle prime informazioni, pare si tratti di un dipendente licenziato, mentre il sindaco di una cittadina vicina, San Juan, aveva parlato di una guardia giurata. Stando alle dichiarazioni del primo cittadino, inoltre, l’uomo sarebbe armato e avrebbe qualche granata. “C’è già una persona a cui ha sparato, che è stata portata di corsa in ospedale”, ha riferito il sindaco. La polizia è intervenuta sul posto in modo massiccio.

Paura a Manila, dove un uomo armato ha preso in ostaggio circa 30 persone in un centro commerciale delle Filippine. Da quanto si apprende dalle primissime informazioni diffuse dai media locali, pare si tratti di un dipendente licenziato.

L’uomo, armato con alcune granate, avrebbe già ferito alcune persone. Avrebbe inoltre chiuso gli ostaggi in un ufficio, ma qualcuno di loro è riuscito a scappare. Al momento del sequestro il centro commerciale era molto affollato. Sul posto è arrivata la polizia.

Breaking: Police are responding to a hostage situation at a mall in Manila, Philippines. Initial reports indicate that there are up to 30 hostages and the suspect is a former security guard. pic.twitter.com/PL0EHwrL9O

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 2, 2020