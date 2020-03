La Cina impone la quarantena obbligatoria agli italiani, ma non solo: anche i cittadini di Corea del Sud, Giappone e Iran verranno isolati.

Il vicesegretario del governo municipale di Pechino Chen Bei ha annunciato che la Cina impone la quarantena obbligatoria agli italiani. L’obbiettivo, da quanto si evince, pare essere quello di limitare i cosiddetti “contagi di ritorno“, che sono saliti nelle ultime ore. Ma non si tratta di una restrizione riservata soltanto all’Italia. Sono 4 i Paesi nel mondo con il maggior numero di contagi da coronavirus: Corea del Sud, Giappone, Iran e Italia. Per gli spostamenti verso la Cina, dunque, è stata imposta una quarantena obbligatoria per i cittadini dei suddetti Paesi.

Cina impone quarantena agli italiani

Il numero di contagi in Cina ha raggiunto i minimi storici: proprio in quest momento, quindi, risultano cruciali le scelte del Dragone. Il vicesegretario del governo di Pechino ha dunque varato un ulteriore misura contenitiva per arginare la diffusione del Covid-19.

La Cina, da quanto si apprende, ha imposto la quarantena obbligatoria di 14 giorni agli italiani in arrivo nel Paese, ma non solo. Le limitazioni e le restrizioni sono estesi anche ad altri tre Paesi, posti al top nel ranking del numero dei contagi mondiali: si tratta di Corea del Nord, Giappone e Iran. Non si esclude, però, l’estensione della misura anche ad altri Paesi.

Nel bilancio aggiornato al 3 marzo, in Corea del Sud i contagi sono 5186, in Italia sono 2036, in Iran sono 1501, in Giappone sono 274.





Sri Lanka, misure contro l’Italia

Non solo la Cina, ma anche lo Sri Lanka ha replicato la misura di Pechino: quarantena obbligatoria di 14 giorni per gli italiani in arrivo nello stato dell’Oceano Indiano (Ceylon).

Stessa situazione per i cittadini provenienti da Giappone, Iran e Corea del Sud. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Colombo, precisando che rimane vietato lo sbarco di passeggeri dalle navi di crociera, mentre è consentito l’attracco. “La maggior parte delle navi da crociera hanno a bordo persone con oltre 50 anni, che sono le più vulnerabili a Covid-19”, hanno sottolineato fonti del ministero.