Un traghetto è affondato nella regione della foresta amazzonica, in Brasile. ci sono almeno 18 morti e una trentina di dispersi.

Almeno 18 persone sono morte e altre 30 risultano disperse dopo che un traghetto è affondato nella regione della foresta pluviale amazzonica, in Brasile. Il traghetto, carico di passeggeri, stava navigando sul fiume Jari, un affluente del Rio delle Amazzoni. All’improvviso e per causa ancora in fase di accertamento, però, si è ribaltato. I soccorritori sono riusciti a trarre in salvo 46 persone.





Brasile, traghetto affondato in Amazzonia

Paura in Brasile, dove un traghetto è affondato in Amazzonia: almeno 18 persone hanno perso la vita, mentre una trentina sarebbero rimaste disperse. La tragedia si è verificata sul fiume Jari, nella regione della foresta amazzonica. Il battello si sarebbe ribaltato per causa ancora in fase di accertamento: le prime ipotesi parlano di affollamento di persone a bordo. Infatti, viaggiano oltre 80 persone di persone: 46 sarebbero state tratte in salvo, mentre una trentina risultano disperse.

Sul fatto, però, indaga la Marina brasiliana.

Non si tratta del primo incidente dalla simile dinamica. Nell’agosto del 2017, infatti, 41 persone morirono dopo che due traghetti in due distinte zone del Brasile affondarono. Furono 22 le persone che persero la vita nell’affondamento avvenuto nello Stato nord-orientale di Bahia: sul battello, infatti, si trovavano 133 passeggeri, di cui solo 21 vennero salvati. Nell’altro incidente, verificatasi sul fiume Xingu, in Amazzonia, invece, si registrarono 19 vittime: a bordo c’erano però 49 persone, 23 delle quali riuscirono a salvarsi.