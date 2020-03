Joe Biden trionfa al Super Tuesday e torna a essere protagonista alle primarie democratiche Usa 2020.

Joe Biden sembrava fuori dai giochi delle primarie democratiche Usa 2020, ma con un colpo di mano è tornato in gara. “È una notte straordinaria, siamo più vivi che mai”, dichiara l’ex vice di Obama, dopo la sua “rinascita” nel Super Tuesday grazie all’endorsement di Pete Buttigieg e Amy Klobuchar. “La nostra campagna sta decollando. Unitevi a noi per cambiare le cose”, ha continuato, prima di essere interrotto dall’attacco di due fanatiche animaliste, lanciatesi sul palco con cartelli anti-latte in mano.

Primarie democratiche Usa, Biden c’è

Biden, come annunciato dai sondaggi, ha perso la California, lo stato più popoloso d’America e dunque quello dov’erano in palio il maggior numero di delegati. Tuttavia si è preso il secondo bottino più ambito delle giornata, il Texas, aggiudicandosi 228 delegati.

A spiegare la situazione politica è stata la senatrice del Minnesota Amy Klobucher: “Non siamo la faccia dell’establishment. Vogliamo tutti la stessa cosa, una politica decente: e la gente lo ha capito”.

Ora il partito democratico si è ricompattato intorno a un unico candidato, Joe Biden, appunto. Con lui proverà a ribaltare le sorti della campagna elettorale. Sanno infatti che l’ex vice di Obama è il rivale più temuto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, pronto a congelare gli aiuti ad un’intera nazione, l’Ucraina, pur di vederlo finire infangato. Eppure, nonostante tutto, Biden c’è e risulta completamente rinato dopo Super Tuesday.





Gli sconfitti

Il miliardario Michael Bloomberg, nonostante un investimento di 50 milioni di dollari in spot elettorali, ha vinto in una sola gara, Samoa, e si è imposto solo in California e in Utah, secondo a Sanders, però.

Elizabeth Warren, perde invece pure nel suo Massachusetts: dove si è piazzata terza con poco più del 20 per cento, dietro a Biden che supera Sanders.

La rinascita di Joe Biden adesso spaventa profondamente i fedelissimi di Bernard Sanders, detto Bernie. La mossa che ha permesso a Biden di accorciare le distanze, dicono i commentatori, è stato il comizio di Dallas di lunedì 2 marzo. Biden era apparso con Klobucher, Buttigieg e Beto O’Rourkeal suo fianco.