Anche negli Stati Uniti preoccupa la situazione coronavirus e sale il numero delle vittime: la California ha dichiarato lo stato di emergenza.

La California ha dichiarato lo stato di emergenza dopo aver annunciato la sua prima vittima da coronavirus. Sono 11, nel complesso, le persone morte per Covid-19 in tutti gli Stati Uniti, mentre i contagio sono oltre il centinaio. Trump ha assicurato che presto sarà pronto il vaccino e ha staccato un assegno da 100 mila dollari per la sanità. La California ha messo in quarantena al largo della sue coste una nave da crociera con 3.500 persone a bordo. Tra i passeggeri, infatti, un uomo di 71 anni è morto in un ospedale nei pressi di Sacramento, ma aveva patologie pregresse.

Coronavirus California: stato di emergenza

Il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza per l’epidemia di coronavirus che ha portato la prima vittima nello stato americano.

Salgono quindi a 11 i morti per Covid-19 negli Usa.

La Camera Usa, nel frattempo, ha stanziato 8 miliardi di dollari per fronteggiare l’emergenza: il provvedimento, però, deve superare il vaglio del Senato. Nel frattempo Donald Trump plaude su Twitter: “Questa è una grande notizia per la salute, l’economia e per la nostra nazione”.





Mike Pence, responsabile e coordinatore dell’emergenza, ha annunciato che non sono previste altre restrizioni aggiuntive sui viaggi negli Stati Uniti. Trump aveva sconsigliato di recarsi in Italia, Corea del Nord, Iran e Cina. Infatti, è salito a livello 4 il pericolo per i viaggi in particolare in Lombardia e Veneto. Tutti i passeggeri in arrivo negli Usa da queste regioni, infine, vengono sottoposti a controllo ed eventualmente quarantene obbligatorie.