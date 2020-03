Coronavirus Francia, positivo un deputato: è in gravi condizioni

Versa in condizioni molto gravi il deputato della Francia risultato positivo ai test per coronavirus. Contagiato anche un dipendente.

Un deputato del Parlamento della Francia è risultato positivo ai test per coronavirus ed è stato ricoverato in gravi condizioni. Si trova al momento in terapia intensiva al Mulhouse, uno dei principali focolai dell’epidemia francese. Si tratterebbe di Jean Luic Reitzer, politico di 68 anni, eletto nel partito gollista Les Republicains, nella Camera bassa. Anche un dipendete francese, però, è stato contagiato dal nuovo Covid-19: la conferma arriva direttamente dall’Assemblea nazionale.

Coronavirus in Francia: contagiato un deputato

Non aveva preso parte ai lavori dell’Assemblea già da una settimana, fino a quando è arrivata la conferma della positività al Covid-19. Un deputato del Parlamento della Francia e un dipendente sono risultati positivi al coronavirus. Jean Luic Reitzer, deputato di 68 anni eletto nella Camera bassa si trova nel reparto di terapia intensiva della cittadina di Mulhouse, uno dei sei focolai dell’epidemia scoppiata oltralpe.

Le sue condizioni, da quanto si apprende, sarebbero molto gravi. La notizia è stata confermata anche dall’Assemblea nazionale.

La situazione in Francia, nel frattempo si aggrava: i casi totali sono saliti a oltre 400, con un incremento di 138 casi in 24 ore. I morti, invece, sono passati da 4 a 7. I pazienti contagiati in gravi condizioni, ha precisato Jerome Salomon (direttore generale della Sanità francese) sono soltanto 23. I focolai francesi, a differenza di quelli italiani, però, sono 6 in totale.