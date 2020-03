Coronavirus, marito e moglie separati da un vetro dopo 60 anni insieme

Sono stati insieme per 60 anni, ma adesso, a causa dell'emergenza coronavirus, marito e moglie possono vedersi soltanto dietro a un vetro.

Dorothy e Gene Campbell sono stati insieme per 60 anni: ora lui ne ha 89 e lei 88. Ogni giorno, a causa dell’emergenza coronavirus, marito e moglie sono costretti a guardarsi e incontrarsi da dietro un vetro. Da un lato Gene, ricoverato in una casa di cura a Washington, dall’altro Dorothy, che insieme a uno dei suoi figli gli sta vicino dall’altro lato della finestra. Una storia che sta commuovendo il web.

Marito e moglie divisi dal vetro

Legati da un amore indissolubile, Dorothy e Gene Campbell si incontrano ogni giorno, nonostante il clima di emergenza che sta colpendo anche gli Stati Uniti. Lui, un uomo di 89 anni, è accolto al Life Care Center di Kirkland, nello stato di Washington, ma non lontano da Seattle.

Lei, una donna di 88 anni, viene a visitare Gene tutti i giorni insieme a uno dei suoi figli. A causa dell’emergenza coronavirus, però, marito e moglie devono incontrarsi soltanto dietro a un vetro: uno da un lato e uno dall’altro.

L’anziana donna, sostenuta giorno per giorno dai suoi figli, si avvicina lentamente al vetro che la separa dal marito. Gene è stato contagiato dal virus e perciò non può entrare in contatto con la moglie. La donna quindi tocca la finestra con la mano per tentare di sentire la delicata carezza di Gene dall’altro lato del vetro. Sorride e cerca di comunicare con il marito. Una storia d’amore che resiste anche all’infezione.

Hanno vissuto 60 anni di matrimonio insieme e nulla avrebbe mai potuto dividerli.





Seattle è diventata un focolaio dell’epidemia di coronavirus negli Stati Uniti dopo che sono state registrate 6 delle 12 vittime americane. Sono invece 18 i contagi totali a Seattle.