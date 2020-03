Coronavirus, su internet sono arrivati i primi film hard a tema

Con il diffondersi dell'epidemia di Sars-Cov 2 in tutto il mondo, su internet hanno iniziato ad apparire i primi film hard a tema coronavirus.

Mentre in giro per il mondo continuano a dilagare i contagi del virus Sars-Cov 2 su internet la tematica del coronavirus ha iniziato ad invadere anche l’universo dell’hard con le prime pellicole aventi come ambientazione quella dell’epidemia che stiamo vivendo ogni giorno. Una sorta di “amore ai tempi del coronavirus“ declinato però attraverso il cinema a luci rosse; che in questo periodo ha visto aumentare il numero dei suoi fruitori a causa delle misure di isolamento varate dai governi che costringono migliaia di persone a rimanere a casa ad annoiarsi.



Primi film hard a tema coronavirus

Come raccontato su Vice dalla giornalista Samantha Cole, i principali siti di video hard hanno iniziato negli ultimi giorni a pubblicare online i primi film a tema coronavirus, molto probabilmente sull’onda di un fenomeno mediatico attualmente di forte tendenza.

La stessa Cole ha infatti che su Pornhub, il principale sito di film a luci rosse, erano già presenti per 112 titoli che avevano come tema il coronavirus in svariate declinazioni erotiche.

Sul suo diretto concorrente Xhamster invece la situazione appare opposta, con soli quattro film in tutto il sito. Peraltro Xhamster salì agli onori delle cronache qualche tempo fa proprio grazie all’epidemia di coronavirus, quando alla fine di febbraio offrì account premium gratuiti ai passeggeri confinati in quarantena sulla nave da crociera Diamond Princess.

Secondo il pornoattore Spicy del duo Spicy X Rice infine, il proliferare di film hard a tema coronavirus abbia una valenza apotropaica volta ad esorcizzare la paura di un eventuale contagio: “Siamo tutti in cerca di qualcosa che ci faccia sentire vivi”.