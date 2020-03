Primo morto a causa del coronavirus in Africa: a confermare la notizia è il ministero della Salute dell'Egitto.

Il ministero della Salute dell’Egitto ha confermato il primo morto per coronavirus nel Paese: lo riferisce Al-Arabiya, specificando che si tratta della prima vittima in Africa. Da quanto si apprende, inoltre, si tratta di un cittadino tedesco di circa 60 anni. Dunque, la prima vittima in Africa costituisce anche la prima vittima tedesca.

Coronavirus, primo morto in Africa

Il paziente deceduto in Egitto era arrivato all’ospedale generale di Hurghada da un giorno dopo aver presentato febbre e difficoltà respiratorie. Da quanto si apprende, inoltre, era un cittadino tedesco di 60 anni in vacanza in Egitto. Nonostante il ricovero, le sue condizioni non sono migliorate. Il ministero della Salute, infatti, ha annunciato la prima morte per coronavirus nella tarda serata di domenica 8 marzo: si tratta della prima vittima per l’Africa.

Il tampone del turista era risultato positivo, così come altri 45 casi che sono stati segnalati in Africa.

Molti di questi si trovano a bordo della nave ferma sul Nilo, bloccata a Luxor proprio a causa dello scoppio dell’epidemia.





Mentre in Cina, quindi, il contagio e il numero di morti pare subire un drastico calo, l’Italia con oltre 7.000 casi totali è diventata il secondo Paese maggiormente colpito dall’epidemia di Covid-19 (per numero di morti). Inoltre, anche in Francia e Germania sono stati superati i 1.000 casi e non si esclude un ulteriore aumento. Il governo italiano, su consiglio del comitato scientifico, ha varato importanti restrizioni in tutta la Lombardia e in 14 province. La responsabilità e il rispetto delle regole, in un momento come questo, potrebbero fare la differenza.