Dopo l'emergenza Coronavirus, la foto di un medico e un paziente che ammirano il tramonto a Wuhan ha fatto commuovere il mondo.

In mezzo a numeri impietosi e alla paura disarmante del contagio, c’è chi non perde la speranza e si aggrappa anche ai più piccoli gesti, contemplando le bellezze che ci circondano. Ogni istante della nostra più monotona quotidianità si riscopre prezioso. Ma l’ansia di non farcela, l’angoscia di cadere impotente ai piedi del Coronavirus restano alte nel mondo. Il Covid-19 continua a mietere vittime. Fortunatamente però, anche i guariti aumentano. I medici e gli infermieri, ormai in trincea, lavorano senza sosta: dedizione, spirito di sacrificio, professionalità e determinazione sono all’ordine del giorno per gli operatori sanitari impegnati nella lotta al virus. Tra loro aleggia anche la paura, in tutta la sua umanità. In prima fila per sconfiggere un nemico comune, quotidianamente vanno incontro a rischi altissimi.

Eppure non demordono, trasformando un mestiere in una vera e propria missione. Prima la foto dell’infermiera esausta da un interminabile turno in piena notte, poi l’immagine della collega con i segni in volto, anche lei “stanca fisicamente perché i dispositivi di sicurezza fanno male, il camice fa sudare e una volta vestita non si può andare in bagno e bere”: ora da Wuhan, focolaio del Coronavirus, ha fatto il giro del mondo la foto di un medico e di un paziente che ammirano insieme il tramonto.



Coronavirus, foto di medico e paziente al tramonto

Un medico di Wuhan, impegnato da gennaio nella devastante lotta contro il Coronavirus, non perde la voglia di rinascere. Non si lascia prendere dallo sconforto e dall’agitazione: la voglia ripartire più forti di prima resta alta.

Nelle ultime settimane saranno moltissimi i pazienti che ha incontrato, salvato, visto morire. Ma ogni volta è una nuova missione e lui vuole farcela. Curare un paziente significa stargli accanto a 360 gradi: il gesto compiuto dal medico cinese ne è la prova.

Mentre il dottore e il paziente di 87 anni, positivo al Covid-19, si recano a fare una Tac all’Ospedale Renmin dell’Università di Wuhan, i due hanno deciso di fare una piccola sosta e ritagliarsi del tempo per sé. Perché certi attimi sono unici e irripetibili e ammirarne la bellezza resta un lusso senza precedenti.





Medico e paziente, infatti, si sono fermati a contemplare il tramonto che illuminava il cielo dietro gli alti palazzi cittadini. La foto ha fatto commuovere il mondo intero.