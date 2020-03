Risultato positivo al coronavirus dopo un viaggio in Portogallo, Luis Sepulveda è ricoverato in coma in una struttura di Oviedo.

Lo scrittore cileno Luis Sepùlveda, ricoverato in un ospedale di Oviedo per aver contratto il coronavirus, si trova in uno stato di coma con la respirazione assistita. Le condizioni della moglie, anch’ella risultata positiva ai test, sono invece migliori.