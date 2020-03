Niente stop, nessun divieto e nulla di annullato: Michela Marzano parla della Francia ai tempi del coronavirus.

Michela Marzano ha voluto offrire la sua testimonianza di come la Francia stia gestendo l’emergenza coronavirus. O di come non stia gestendo, dato che a leggere le sue parole pare proprio che la vita stia proseguendo come se non fosse successo nulla.

Coronavirus: parla Michela Marzano

La scrittrice, che vive e lavora a Parigi, ha spiegato come lì “nessuno sembra prendere sul serio l’epidemia“. Tutto sta continuando come prima tra lezioni, riunioni, masse di persone nelle metropolitane e distanze di un metro consigliate e non rispettate. Questo nonostante anche in terra francese i casi di malati aumentino ogni giorno. Una situazione che, scrive la Marzano, è preoccupante, oltre perché si corre il rischio di ammalarsi, anche per “la superficialità (o la malafede) di chi dovrebbe prima di tutto pensare alla salute dei più fragili“.

Si è dunque chiesta il perché di questa mancanza di restrizioni.

Che siano le elezioni amministrative programmate per domenica 15 marzo? O per evitare che il panico si impossessi delle persone? Non riuscendo a darsi una risposta, si è limitata a denunciare come, come sempre, a pagare un prezzo alto saranno le persone più deboli. Un altro utente, rispondendo al suo post, ha inoltre fatto notare che non c’è stata alcuna sospensione dei voli per l’Africa. “Mi auguro che non si arrivi mai al momento in cui il coronavirus esploda in Africa per colpa della superficialità francese“, ha scritto rammaricato.





Un modo decisamente diverso da quanto sta facendo l’Italia, il cui Premier ha firmato un decreto che vieta ogni spostamento che non sia fatto per lavoro, salute o stato di necessità. E che invece proprio a livello internazionale viene derisa e indicata come “anello debole” della catena europea.