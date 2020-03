L'emergenza coronavirus farà fallire più persone di quante ne uccida

Oltre le numerose vittime il coronavirus farà fallire tantissime persone e aziende. La denuncia arriva da Omar Hassan sul quotidiano britannico Independent. Il pericolo economico del coronavirus è esponenzialmente maggiore dei suoi rischi per la salute.

Il coronavirus farà fallire numerose persone

Nella settimana del 9 marzo sono stati bruciati trilioni di dollari “e saranno solo l’inizio se i nostri governi non intervengono” scrive Hassan. A rischiare di più sono le startup e le aziende in crescita. Si potrebbe guardare al coronavirus come al momento in cui i fili che tengono insieme l’economia globale sono saltati. La Cina è il più grande esportatore del mondo ed è responsabile di un terzo della produzione globale dunque un problema di Pechino è un problema di tutti.

La guerra petrolifera tra Russia e Arabia Saudita scoppiata nel frattempo ha destabilizzato ancora di più il momento.

Inoltre Russia e Cina vogliono rimodellare i mercati globali con la ritirata americana in medio oriente. “È difficile immaginare che l’Italia non entri in una recessione – continua Hassan -. È anche difficile immaginare che la crisi non colpisca anche l’Europa e il suo più grande partner commerciale, gli Stati Uniti. Tutto questo potrebbe trasformarsi in un’altra recessione globale a meno che i governi non intervengano più velocemente e più duramente di quanto abbiano fatto 12 anni fa durante l’ultima crisi finanziaria – è sicuro – La posta in gioco è più alta questa volta”.