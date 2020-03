Emergenza coronavirus, un uomo si lecca le dita e poi le asciuga sul corrimano della metropolitana, arrestato

Allarme coronavirus, un passeggero si lecca le dita e poi le asciuga sul corrimano della metro in Belgio. Un uomo con la mascherina è stato arrestato dopo essere stato filmato. L’autorità belga dei trasporti, la Societe des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB-MBIV) ha fatto sapere che era ubriaco.

Coronavirus, si lecca le dita in metropolitana

Un passeggero della metropolitana è stato arrestato dopo essere stato filmato leccandosi le dita e asciugandole su un corrimano verticale. Nel video, si vede l’uomo tirare giù la maschera che indossava e poi mettersi le dita in bocca, leccarle prima di strofinarle infine sul palo per asciugarle. La stessa autorità belga dei trasporti ha risposto ad un utente che ha pubblicato il video comunicando che l’uomo era ubriaco.

La storia è stata ripresa dal quotidiano Independent.

Dopo che il video è girato sui social la STIB-MBIV ha dichiarato: “L’uomo ubriaco è stato arrestato dalla polizia e dal nostro servizio di sicurezza. Il treno della metropolitana è stato ritirato dal servizio per essere disinfettato. Grazie per il vostro messaggio. Le nostre metro vengono pulite ogni giorno”.

Sotto il video numerose persone hanno commentato schifate rispetto a quello che stavano vedendo. All’ospedale Cotugno di Napoli martedì 10 marzo un paziente in coda per effettuare il tampone per coronavirus ha sputato in faccia contro un medico.