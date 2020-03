Tom Hanks e la moglie sono risultati positivi al Coronavirus. La scoperta mentre erano in vacanza in Australia.

Tom Hanks e sua moglie si aggiungono ai migliaia di positivi al Covid-19.

A dichiararlo è la stessa star di Hollywood tramite un post su Twitter e Instagram.

Tom Hanks positivo al Coronavirus

Durante una vacanza con la moglie Rita Wilson l’attore di Hollywood Tom Hanks è risultato positivo al Coronavirus. La coppia si è sottoposta ai test dopo giorni in cui sembravano accusare diversi malori, che hanno finito per confermare i timori della celebrità.

“Io e Rita siamo qui in Australia. Ci sentivamo un po’ stanchi, come se avessimo un’influenza, e avevamo un po’ di dolori. Rita aveva dei brividi che venivano e se ne andavano. Un po’ di febbre inoltre. Per fare le cose nel modo giusto, come bisogna fare ora nel mondo, ci hanno fatto il test per il Coronavirus e siamo stati trovati positivi” ha raccontato il Premio Oscar.

https://www.instagram.com/p/B9nVasnBNF5/?utm_source=ig_embed

I protocolli

Tom Hanks, ostentando un atteggiamento piuttosto tranquillo, ha poi raccontato: “Bene, ora.

Che cosa fare da adesso? I Funzionari Medici hanno dei protocolli che vanno seguiti. Noi Hanks saremo sottoposti a test, osservati e isolati per tutto il tempo che viene richiesto per la salute pubblica e per la sicurezza. Non si può fare altro se non avere un approccio giorno per giorno, no? Vi terremo aggiornati. Prendetevi cura di voi! Hanx!“.

A questo punto ci si domanda quale sarà la prossima celebrità a risultare positiva al virus che ha scatenato questa nuova pandemia.