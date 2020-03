I casi di coronavirus registrati in Cina sono sempre meno: nella giornata di venerdì 13 marzo l'Hubei ha segnalato 13 vittime e 11 positivi.

I nuovi casi di coronavirus in Cina sono sempre meno: la fine dell’epidemia sembra vicina e nel continente asiatico torno la speranza. Sono state registrate soltanto 13 vittime nell’Hubei nella giornata di venerdì 13 marzo, mentre 11 erano i casi positivi, oltre ai 4 registrati a Wuhan. Un aereo con a bordo personale cinese esperto nella cura dei pazienti positivi al Covid-19 è arrivato in Italia con un’equipe pronta ascendere in campo per il nostro Paese.

Coronavirus Cina, pochi nuovi casi

Una vittoria che per la Cina significa molto: aver sconfitto il virus ha reso il Paese un potenza mondiale ancora più forte. La Commissione sanitaria nazionale, in particolare, ha segnalato 11 nuovi casi positivi di coronavirus nell’Hubei, la regione della Cina dove è stato scoperto il virus.

Sono stati invece 13 i decessi in totale nella giornata di venerdì 13 marzo. Salgono a 17 i nuovi casi sospetti, mentre sono 1.430 le persone dimesse dagli ospedali, con un calo di pazienti in condizioni critiche di 410 unità, per un totale di 3.610.

Il totale delle infezioni si è attestato a 80.824 unità, un dato che include 12.094 pazienti ancora sotto trattamento medico, ma anche 65.541 guariti e 3.189 decessi. La percentuale di guarigione è salita, infine, all’81%. Sempre nella giornata di venerdì 13 marzo, Pechino ha riportato un nuovo caso di coronavirus dalla Gran Bretagna.





Giunge, infine, il sospetto che il paziente zero dal quale è scoppiata l’epidemia di Wuhan possa essere un soldato americano: la Cina ha chiesto agli Usa trasparenza e chiarezza.