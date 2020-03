Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha dichiarato lo stato di allerta: ci si potrà spostare solo per fare la spesa e andare al lavoro.

L’impennata di casi degli ultimi giorni ha fatto scattare l’allerta per il Coronavirus in Spagna. Il Primo ministro Pedro Sanchez ha dichiarato lo stato di allerta vietando tutti gli spostamenti per un periodo di 15 giorni. Tutti gli spostamenti saranno limitati da un decreto molto simile a quello diramato dal Governo italiano.