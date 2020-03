L'Europa blinda l'area Schengen per almeno 30 giorni per limitare la diffusione del coronavirus.

L’Europa blocca gli ingressi per far fronte all’emergenza coronavirus: stop di 30 giorni per i Paesi extra-Schengen. La misura è stata annunciata dalla presidente della Commissione Europea,Ursula von der Leyen, in videoconferenza con gli altri leader del G7.

Europa, ingressi bloccati a causa del coronavirus

La presidente ha spiegato che la misura si è resa necessaria per limitare il contagio da Covid-19: “Con i governi europei abbiamo deciso una restrizione temporanea dei viaggi non essenziali nell’Unione. Lo facciamo per non far ulteriormente diffondere il virus dentro e fuori il continente e per non avere potenziali ulteriori pazienti che pesano sul sistema sanitario Ue”, ha precisato von der Leyen.

Una misura che vede concordi tutti i maggiori capi di stato, da Angela Merkel a Emmanuel Macron.

L’obiettivo dell’Unione Europea è anche quello di evitare la chiusura dei confini di singoli stati. Il portavoce capo della Commissione europea, Eric Mamer ha infatti spiegato: “Il coronavirus è diffuso già in tutti i Paesi. Quindi, la chiusura dei confini tra i nostri Paesi non è il modo migliore per bloccarlo”.





Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria, Bruxelles rassicura: “La libera circolazione delle merci è cruciale per le forniture alimentari, di medicinali e di protezioni. Inoltre evita gravi interruzioni delle catene di approvvigionamento”. Inoltre, l’Unione Europea sta lavorando a “corsie preferenziali”per il trasferimento di beni alimentali e sanitari.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes: 1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity 2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020

Nella giornata di martedì 17 marzo si terrà un importante summit sull’emergenza Covid-19. La riunione coinvolgerà 27 tra capi di Stato e di governo.