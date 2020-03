Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un inasprimento delle misure di emergenza per contenere l'epidemia di coronavirus.

Nella serata del 16 marzo il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un inasprimento delle misure di emergenza per contenere l’epidemia di coronavirus attualmente in corso in tutta Europa. Macron ha affermato che verranno proibiti gli assembramenti pubblici nonché rinviato il secondo turno delle elezioni municipali: “Tutte le nostre forze devono essere concentrate verso il contenimento del virus. Ho deciso di rafforzare le misure per ridurre i contatti tra le persone da domani e per i prossimi 15 giorni. Gli assembramenti pubblici non saranno più permessi sul territorio sia in Francia che nei territori d’oltremare”.