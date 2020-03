Forte scossa di terremoto in Iran: il sisma di magnitudo pari a 5.4 gradi sulla scala Richter ha fatto tremare anche i grattacieli di Dubai, negli Emirati Arabi. La scossa, secondo le rilevazioni, ha colpito nella notte il territorio limitrofo a Ruydar, nella provincia di Hormozgan, nel sud dell’Iran. La profondità stimata dai sistemi dell’Università di Teheran ha segnato 16 chilometri.

⚠️#Iran🇮🇷: A moderate #earthquake of magnitude Mww=5.3, was registered at 95 KM WNW of #BandarAbbās, province of #Hormozgan. Depth: 10 KM.

