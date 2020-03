Coronavirus, idea di Trump: sostegno di 1000 dollari a ogni americano

Il presidente Usa Donald Trump starebbe valutando l'ipotesi di un sostegno di 1000 dollari ad americano per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando l’ipotesi di inviare un bonus di 1000 dollari per ogni cittadino americano in modo da poter sostenere l’economia Usa colpita dall’emergenza coronavirus. La notizia arriva direttamente dal segretario al Tesoro Steven Mnuchin, che durante una conferenza stampa tenutasi nella giornata del 17 marzo ha affermato come il presidente Trump lo abbia incaricato di provvedere immediatamente a studiare la fattibilità di un provvedimento del genere. La Casa Bianca non ha tuttavia ancora confermato o smentito quest’indiscrezione.