Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha affermato che in Italia ci sono così tanti morti da coronavirus perché è "Un Paese pieno di vecchietti".

Rispondendo alle domande dei giornalisti durante una conferenza stampa, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha fornito una sua personale spiegazione all’elevato numero di decessi in Italia causato dalla pandemia di coronavirus. Secondo Bolsonaro il motivo risiede nell’elevata età media della popolazione italiana, da lui tradotto semplicisticamente affermando come il nostro sia un Paese di vecchietti: “L’Italia è una città… un Paese pieno di vecchietti, in ogni palazzo ce ne sono almeno una coppia, come a Copacabana, per questo motivo ci sono tanti morti”.