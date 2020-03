L'Albania fa la guerra al coronavirus e prevede multe per chi esce per una passeggiata dopo le 18:00.

Anche l’Albania è chiamata ad affrontare l’emergenza coronavirus e, dopo aver già avviato anche delle misure molto restrittive, ha deciso di inasprirle ancora di più con multe per tutti coloro che usciranno a fare una passeggiata dopo le 18:00. Un modo per evitare che si creino raduni nei parchi pubblici e in altri ambienti all’aperto. “A quanto pare non ci siamo capiti perchè alcuni non vogliono comprendere che non è tempo di passeggiate. La circolazione dei pedoni sarà permessa solamente nelle seguenti fasce orarie 6:00-10:00 e 16-18:00”, ha detto il Primo Ministro albanese Edi Rama.

Albania, multe per la passeggiata

Le multe per coloro che andranno contro il decreto adottato dal governo dovrebbero saranno di 10mila Lek, più o meno 81 euro, e comporteranno per i trasgressori l’impossibilità di entrare a far parte del pacchetto finanziario che prevede aiuti per lavoratori e imprese. “Un piccolo gruppo di individui irresponsabili non può sabotare, il sacrificio di un popolo intero, mettendo a rischio la loro vita e quella degli altri – ha detto Rama per far comprende l’importanza dello stare a casa – Chiedo 1000 volte scusa ma questa è una guerra e non abbiamo altri metodi per combatterla.

I passeggi non sono vitali e fondamentali nel momento in cui ci troviamo. I raduni nei parchi sono vietati. Prendetemi in giro quanto volete ma non mettete in discussione le misure prese. Vi amo”.





Coronavirus, la situazione in Albania

Una presa di posizione molto netta da parte del Premier albanese deciso a contenere i contagi da coronavirus ancora prima che possano attivarsi dei focolai importanti. Secondo gli ultimi dati riportati infatti, in Albania sarebbero 59 i casi accertati di positivi al Covid-19 in tutto il paese. L’obiettivo del governo è chiaro: non sottovalutare dall’inizio l’emergenza e prendere le dovute precauzioni.