Coronavirus e immigrazione, l’allarme dell’Oms: “Preparatevi subito al peggio”

L'Oms lancia un allarme ai Paesi del mondo: l'epidemia di coroanvirus ha raggiunto anche l'Africa, occorre prepararsi subito al peggio.

L’epidemia di coronavirus ha raggiunto anche l’Africa, ma “si tratta di cifre ancora contenute – ha commentato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus -. Certo, potrebbero esserci casi non diagnosticati e anche se potessimo prendere queste cifre per sicure, abbiamo visto come il virus può accelerare. Dunque, il miglior consiglio che posso dare al mio continente è di prepararsi al peggio e prepararsi ora. Il mio continente deve svegliarsi”.