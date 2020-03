Coronavirus Spagna, muore un agente della Guardia Civil

In Spagna è stata registrata una vittima di coronavirus di 37 anni: si tratta di un agente della Guardia Civil, Pedro Alameda.

Pedro Alameda, agente di 37 anni della Guardia Civil di Madrid, è morto a causa del coronavirus in Spagna: l’agente lascia la moglie e una figlia di 5 anni. Da quanto si apprende, si tratta di una delle vittime più giovani del Paese: non aveva alcuna patologia pregressa. Il cordoglio per lui è straziante: “Ha dedicato la sua vita a servire i cittadini. Riposi in pace”.