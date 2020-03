Un'azienda italiana ha venduto agli Stati Uniti mezzo milione di tamponi. Lo conferma il portavoce del Pentagono Hoffman.

Un’azienda di Brescia ha venduto mezzo milione di tamponi per coronavirus agli Stati Uniti. La grande scorta di tamponi, fabbricata in Italia, era disponibile presso la base militare di Aviano ed è stata trasportata negli USA lunedì 16 marzo. Una storia davvero sorprendente e che coinvolge un luogo colpito con forza dal covid-19.

Coronavirus, i tamponi di Brescia venduti all’estero

In Italia sono stati effettuati in tutto 100mila tamponi. Eppure, il portavoce del Pentagono Jonathan Hoffman ha confermato l’acquisto di questa ingente scorta proprio dal nostro paese. Il generale Paul Friedrichs è intervenuto sulla faccenda: “Ci sono elementi multipli per far il test. I primi sono i tamponi che servono a raccogliere i campioni dalle persone, poi c’è il liquido dove svilupparli. Questo è ciò che abbiamo portato dall’Italia”.

Poi ha aggiunto: “Questo è un grande esempio di come le nazioni lavorino insieme per assicurare che venga data risposta alle domande globali“.

A produrre questa colossale scorta di tamponi sarebbe stata una ditta lombarda, la Copan Diagnostics. Il nome dell’azienda è stato confermato dallo stesso ambasciatore Lewis Einsenberg, che ha ringraziato l’Italia per lo sforzo. “Siamo lieti che l’azienda italiana Copan Diagnostics continui a produrre tamponi per i test del Covid-19 in quantità sufficienti per soddisfare le richieste in Italia e le vendite all’estero. Il settore privato italiano contribuisce a salvare vite nel mondo”.

Coronavirus, la spedizione dei tamponi negli USA

Poi Eisenberg ha sottolineato la vicinanza di USA e Italia in questo momento di crisi globale. Secondo l’ambasciatore, i due paesi sono tutt’ora in strettissima collaborazione professionale.

Tuttavia, questa vendita ha suscitato una serie di interrogativi. Stupisce infatti che un’azienda italiana, in un momento di così grande emergenza nazionale, lasci prendere il volo a risorse così preziose.

Non è chiaro ancora chi fosse a conoscenza della spedizione, oltre ai diretti interessati. Una vicenda incredibile, tanto più perché una scorta del genere avrebbe potuto aiutare enormemente gli ospedali del Nord Italia. Paradossalmente, il commissario Borrelli ha comunicato, nella giornata del 19 marzo: “Ho acquistato per il tramite di Consip 390mila tamponi che sono in distribuzione e quindi tutte le regioni avranno i tamponi necessari. E qualora dovesse servire ne acquisteremo ancora degli altri“.