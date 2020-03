Un portavoce del governo tedesco ha annunciato che Angela Merkel dovrà rimanere in quarantena perché ha incontrato una persona positiva al coronavirus.

Angela Merkel si trova in quarantena domiciliare per essere venuta a contatto con un medico poi risultato positivo al coronavirus. Ad affermarlo è un portavoce della cancelliera tedesca.

Coronavirus: Angela Merkel in quarantena

La comunicazione della positività del medico è giunta alla Merkel pochi minuti dopo la conferenza stampa convocata per annunciare le nuove misure restrittive varate d’intesa con i Laender. Anche in Germania i contagi sono infatti in aumento e il governo ha quindi optato per varare norme di contenimento più stringenti delle precedenti. In particolare vi sarà il divieto di fare riunioni pubbliche di più di due persone e l’invito a rimanere a casa.

Nonostante il numero di casi positivi sia elevato e pari a circa 22.000 persone, quello dei decessi è però molto basso rispetto all’Italia al resto del mondo.

Si tratta infatti di 84 casi a fronte degli oltre 5.000 registrati nella nostra nazione.





“Il pericolo sta nell’interazione sociale diretta“, ha spiegato il premier dello stato Armin Laschet. Costui ha poi aggiunto che il governo federale e gli stati regionali avevano già concordato regole più severe tra cui l’imposizione di misure di quarantena e l’invito ai cittadini di non spostarsi o comunque di farlo solo per esigenze lavorative o di salute. Norme che erano state varate soltanto in alcuni stati nell’attesa di disposizioni a livello centrale che riguardassero tutta la nazione.