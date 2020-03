In Spagna si registrano oltre 25.000 casi di coronavirus, ma anche nel resto D'Europa la situazione si aggrava di ora in ora.

In Spagna si registrano oltre 25.000 casi di coronavirus, seconda nazione più colpita in Europa dopo l’Italia. In Francia il numero di contagi sale a 15.000, mentre nel Regno Unito si va oltre i 5.000. Il premier spagnolo ha lanciato un avvertimento alla nazione: “Prepariamoci, saranno giorni critici”.

Coronavirus, oltre 25mila contagi in Spagna

In Italia l’emergenza coronavirus non sembra volersi fermare, ma i numeri preoccupano anche nel resto d’Europa. Secondo gli ultimi dati raccolti, in Spagna si sono raggiunti 25.000 casi di contagi e 1.300 decessi, che fanno del paese iberico la seconda nazione più colpita dopo l’Italia.

“I casi diagnosticati e i decessi aumenteranno nei prossimi giorni. Stanno arrivando giorni critici per i quali dobbiamo prepararci.

Il rischio è ovunque, ma dobbiamo fare uno sforzo maggiore- ha dichiarato il Premier spagnolo Pedro Sanchez in un discorso rivolto alla nazione-sul fronte sanitario, il problema più grave è il numero di persone da curare, e poi c’è un altro fronte essenziale: restare a casa, so che è dura, ma dobbiamo andare avanti”, ha concluso.

In Francia e Regno Unito

Secondo quanto riportato nell’ultimo bolletino della Johns Hopkins University, nel Regno Unito il numero di contagiati è salito a 5.067, con un bilancio dei morti che registra 237, contro i soli 65 guariti.

In Francia i dati riportano quasi 15.000 contagi, e per questo motivo il parlamento francese ha votato un nuovo disegno di leggeche verrà attuato nelle prossime ore e che ha come obiettivo quello di limitare il più possibile assembramenti e relazioni pubbliche per i prossimi due mesi, con conseguenze salate dal punto di vista sanzionatorio.