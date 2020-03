Harvey Weinstein ha il coronavirus: l'uomo è stato isolato nella cella dove sta scontando la pena di 23 anni di reclusione.

L’ex produttore Harvey Weinstein è risultato positivo al coronavirus. Attualmente si trova in isolamento presso il Wende Correctional Facility di Alden, una piccola cittadina fuori Buffalo (Stato di New York) dove sta scontando una pena di 23 anni di reclusione dopo la condanna per stupro e violenza sessuale.

Coronavirus: Harvey Weinstein positivo

Weinstein il secondo detenuto ad aver contratto l’infezione nel piccolo carcere in cui si trova. A confermarlo è stato un portavoce del Dipartimento di Correzione dello Stato di New York. Ancora ignoto dove l’ex produttore abbia subito il contagio, ma non si esclude che il virus gli possa essere stato trasmesso proprio in carcere.

Poco prima che venisse trasferito Wende, si trovava infatti in un’altra struttura detentiva a Rikers Island dove 21 carcerati erano risultati positivi ai test.

Fonti della struttura dove si trova attualmente avrebbero poi confermato che l’uomo era già positivo quando vi era entrato mercoledì 18 marzo 2020. Qualcuno potrebbe quindi avergli trasmesso l’infezione nella struttura dove si trovava prima di giungere ad Alden.

Weinstein ha 68 anni e soffre già di alcune patologie cardiache tanto che dopo la condanna e prima di essere trasferito sull’isola newyorkese era stato sottoposto ad uno stent cardiaco. Appreso il suo destino al termine del processo aveva infatti accusato dolori al petto.





La sua quarantena la vivrà ora in una cella del Wende dove non potrà venire a contatto con altri detenuti. La struttura penitenziaria è in particolare un centro di smistamento per condannati che vengono poi spostati da altre parti dopo le dovute analisi mediche.

L’ex produttore vi dovrà stare un massimo di otto settimane nell’attesa che i funzionari determinino quale prigione a lungo termine soddisfi la sua sicurezza, salute medica e salute mentale.