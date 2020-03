In Spagna sono stati rinvenuti cadaveri nei letti delle case di riposo: le persone anziane sono state completamente abbandonate a sé stesse.

Drammatica scoperta in diverse case di riposo in Spagna, dove sono stati ritrovati alcuni cadaveri di anziani deceduti qualche tempo prima. Dopo la conferma della notizia da parte del ministero della Difesa, la Magistratura spagnola ha aperto un’indagine. Il coronavirus sta mettendo a dura prova il sistema sanitario spagnolo che deve fare i conti con un allargamento del contagio a ritmi esponenziali. Il bilancio si aggrava di ora in ora e i pazienti negli ospedali sono costretti a restare nei corridoio, talvolta anche sdraiati a terra. La popolazione più anziana è quella più esposta al rischio.

Spagna, cadaveri case di riposo

Una situazione per certi versi simile a quella italiana: anche in Spagna il coronavirus sta mietendo moltissime vittime. Soprattutto tra la popolazione anziana la situazione è drammatica: i contagi salgono in modo esponenziale di ora in ora e con essi anche i decessi.

Gli ospedali non riescono a reggere al ritmo dell’epidemia. Nel frattempo, inoltre, in alcune case di riposo sono stati trovati cadaveri di anziani deceduti e abbandonati a sé stessi. I loro corpi erano già privi di vita ancor prima di spostarli dai letti. Il ministro della Difesa Margarita Roblesa ha affermato che il Governo sarà “inflessibile nel controllare come vengono accuditi gli anziani” all’interno di queste strutture.

Mentre però in Italia i focolai sono circoscritti a tre Regioni in particolare, in Spagna il territorio risulta omogeneamente colpito dal Covid-19. La situazione potrebbe ulteriormente peggiorare.