Il vicegovernatore del Texas ha detto a Fox News che l'economia americana non dev'essere sacrificata per far fronte al coronavirus.

È polemica per le dichiarazioni del vicegovernatore del Texas Dan Patrick, che ai microfoni di Fox News ha parlato dell’emergenza coronavirus negli Stati Uniti. Il 69enne repubblicano Dan Patrick ha detto che: “Gli anziani possono morire se serve a salvare l’economia”.

Coronavirus, le parole del vicegovernatore del Texas

Secondo il vicegovernatore sarebbe meglio morire piuttosto che vedere l’emergenza coronavirus distruggere l’economia americana sostenendo inoltre che tanti anziani nel paese sono d’accordo con lui: “Se qualcuno mi chiedesse di scambiare la mia sopravvivenza con la sopravvivenza dell’America per i miei figli e nipoti direi sì”.

Parlando al Monday night il vicegovernatore del Texas ha detto: “Torniamo al lavoro, torniamo a vivere, restiamo lucidi, e quelli di noi che hanno più di 70 anni, che per il Centers for Disease Control sono i soggetti più a rischio, ci prenderemo cura di noi stessi.

Ma non sacrifichiamo il Paese. Questo non significa che ho un animo nobile o che sono coraggioso, per nulla. Penso solo che ci sono moltissimi nonni come me in questo Paese“.





Per far fronte all’emergenza coronavirus che sta colpendo il mondo il Centers for Disease Control ha raccomandato di evitare assembramenti per 8 settimane di 50 o più persone consigliando inoltre agli over 65 di stare a casa. Infatti secondo lo stesso centro negli Stati Uniti 8 morti su 10 sono persone che vanno dai 65 anni in su. Nello stato del vicegovernatore i morti al 24 marzo sono nove mentre i casi positivi 350.