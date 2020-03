Da una donna positiva al coronavirus arriva un monito per i fumatori: "mettete giù le sigarette ed evitate rischi per i polmoni".

Una donna positiva al coronavirus ha voluto dare un monito ai fumatori invitandoli ad abbandonare il loro vizio perché mai come in questo momento di emergenza hanno bisogno dei loro polmoni.

Coronavirus: donna positiva si appella ai fumatori

“Mettete giù le sigarette, non ci si rende conto dell’importanza di respirare fino a quando non ci viene tolta“. Queste le parole di Tara Jane Langston, una londinese che dal suo letto nel reparto di terapia intensiva ha registrato un video ormai virale ha raccontato il suo calvario. Un collega di lavoro l’ha poi condiviso e in poco tempo ha fatto il giro dei social.

Quando ha iniziato ad avere problemi respiratori e si è recata in ospedale, i medici l’avevano mandata a casa sostenendo avesse un’infezione polmonare.

Le sue condizioni sono poi peggiorate, è stata diagnosticata la sua positività all’infezione ed è stata intubata. “Nessuno corra rischi in questo periodo perché può essere davvero brutto e potrebbe finire qui“, ha affermato in lacrime.

Ora Tara sta meglio e potrà finalmente tornare dal marito e dalle figlie dopo giorni di ricovero. Ma anche al termine del suo video ci ha tenuto a ribadire che “respirare l’aria è qualcosa di così semplice: se fumate ciò non farà che limitarla e non sarà ostacolo per voi“. Un appello dunque a “mettere giù le sigarette” ancora più significativo perché proveniente da chi ha provato sulla propria pelle ad avere le capacità respiratorie compromesse.