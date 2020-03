I portavoce di Buckingham Palace: "Il principe Carlo è positivo al coronavirus, ha sintomi lievi".

Anche il principe Carlo, figlio della regina Elisabetta ed erede al trono d’Inghilterra, è risultato positivo al coronavirus. Secondo quanto riferito da Clarence House, il principe ha solo sintomi leggeri ma resta in buona salute. Camilla, duchessa di Cornovaglia e seconda moglie di Carlo, è stata sottoposta al tampone ed è risultata negativa. Ignoto l’esito di eventuali altri test condotti sui restanti membri della famiglia reale. Secondo i portavoce della casa reale “non è possibile accertare da chi il principe abbia preso il virus”. Carlo e la moglie restano in isolamento presso la residenza di Balmoral, in Scozia.

Si attende il discorso in diretta della sovrana, annunciato in precedenza e che ora, secondo indiscrezioni, potrebbe essere rimandato proprio a causa dell’esito del test condotto sul figlio.

Solo pochi giorni prima, la stampa britannica aveva diffuso la notizia di un primo contagio a Buckingham Palace.

Si tratta di un collaboratore della regina Elisabetta II. Nessuna dichiarazione, al momento, è stata rilasciata da parte dei portavoce della famiglia reale, solo un laconico: “Non parliamo dei singoli membri dello staff. In linea con le regole ricevute, abbiamo adottato le misure necessarie per proteggere tutti i dipendenti e le persone coinvolte”. Si lavora anche per ricostruire gli spostamenti del collaboratore infetto, in modo da risalire a eventuali contatti con la sovrana.

A preoccupare è infatti proprio la salute della regina, che, con i suoi 93 anni, può essere considerata un soggetto a rischio. Proprio per questo la sovrana, già dal 19 marzo, ha lasciato Londra e si è ritirata in auto-isolamento nel castello di Windsor insieme al marito.





Principe Filippo morto?

Negli stessi giorni, i tabloid brittanici riportano anche rumors secondo cui il principe Filippo, marito della regina, sarebbe morto e la consorte sarebbe costretta al silenzio proprio a causa dell’emergenza coronavirus.