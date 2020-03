Negli Usa un 26enne è stato arrestato dopo essersi filmato mentre lecca dei prodotti per l'igiene personale in un supermercato.

Mentre negli Usa aumentano i casi di coronavirus (tanto che, secondo Ricciardi, si rischia una “catastrofe sanitaria”), c’è chi non ha paura della pandemia e si immortala mentre compie gesti pericolosi per sé stessi e per gli altri. È il caso di alcuni giovani protagonisti di una sfida su TikTok o il ragazzo che a Caserta ha sputato sulla frutta, fino a un 26enne arrestato negli Stati Uniti con l’accusa di terrorismo. Un video lo mostra mentre lecca i prodotti di un supermercato urlando: “Chi ha paura del coronavirus?“.

Lecca prodotti al supermercato: arrestato

In Usa un 26enne ha voluto sdrammatizzare a suo modo l’emergenza coronavirus globale con una bravata. Pfister, così si fa chiamare sui social l’uomo, si è filmato mentre lecca dei prodotti per l’igiene personale in un supermercato del Misssouri gridando “Chi ha paura del Coronavirus?“.

Il video è diventato in poco tempo virale su Snapchat e su gli altri social, e proprio grazie a numerose segnalazioni alla fine la polizia locale lo ha scoperto e arrestato nella sua casa di Warrington con l’accusa di terrorismo.

La reazione sui social

Il giovane ha precedenti per furto e furto con scasso, e purtroppo non è l’unico giovane che sottovaluta gravemente la pericolosità del virus, ironizzando così ingenuamente sui social, solo per avere un po’ di celebrità e attenzione in un momento di così forte pericolo a livello sanitario in tutto il mondo.

Il video ha suscitato grande indignazione sul mondo dei social e in tutto il mondo.

Molti hanno commentato a questo gesto in modo molto perentorio, chiedendo che il ragazzo non solo benga sbattuto in galera, ma che non gli si offra nemmeno assistenza sanitaria nel caso venisse contagiato dal covid-19, facendolo di fatto soffrire per fargli capire la lezione.