Paura in Russia, dove alle ore 3:49 di mercoledì 25 marzo è stata avvertita una fortissima scossa di terremoto di magnitudo pari a 7.5 gradi sulla scala Richter. I sismografi dell’Ingv hanno rilevato il movimento con epicentro in mare, nella zona delle isole Curili, arcipelago della Russia vicino all’estremità nordorientale dell’isola giapponese di Hokkaido. Da quanto si apprende, inoltre, in Russia erano le 14:49 del pomeriggio. La profondità stimata del sisma era pari a 59 chilometri.

Dopo la potentissima scossa, è stata annunciata l’allerta tsunami che potrebbe raggiungere la zona russa intorno alle 6 del mattino di mercoledì. Sull’isola di Paramushir, dunque, è iniziata l’evacuazione dei residenti. Inoltre, circa 400 persone sono stati evacuati a Severo-Kurilsk. In Kamchatka, come a assicurato il Ministero regionale delle situazioni di emergenza, non vi sono vittime e danni a seguito del terremoto. Ai cittadini è stato chiesto di mantenere la calma e seguire le indicazioni degli esperti.