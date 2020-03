A soli due giorni dall’esito del tampone del principe Carlo, il Regno Unito apprende la notizia di un altro contagiato illustre tra i vertici della nazione. Questa volta non si tratta di sangue blu, ma del premier Boris Johnson, risultato positivo al coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo ministro tramite il proprio account Twitter.

“Nelle ultime 24 ore ho sviluppato lievi sintomi influenzali e sono risultato positivo” scrive Johnson. Nessun ricovero per il primo ministro: “Sono in auto-isolamento ma continuerò a guidare il governo tramite videoconferenza mentre combattiamo questo virus. Insieme lo batteremo”, seguito dall’hashtah #StayHomeSaveLives (ovvero “State a casa, salvate vite”).

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020