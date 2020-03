È arrivata la prima vittima minorenne di coronavirus in Francia. Julie, appena 16 anni, da una settimana accusava solo tosse, poi il crollo.

È arrivata la prima vittima minorenne di coronavirus in Francia: Julie, appena 16 anni, da una settimana accusava solo tosse, poi i problemi respiratori. Il messaggio straziante della sorella: “Nessuno è invicibile contro il virus“.

Anche la Francia, come il resto D’Europa sta lottando contro il coronavirus: proprio qui si registra una delle prime vittime minorenni del Covid19. Julie, appena 16 anni, è morta per il contagio, e tutto è successo in appena una settimana.

“Aveva solo una leggera tosse. Poi è peggiorata ed è spuntato il raffreddore, infine i disturbi respiratori“, afferma la sorella della vittima, che insiema ai suoi familiari ora è in quarantena. “Julie adorava ballare, cantare, far ridere la gente, tutto tranne restare fermi a non fare nulla“, racconta la sorella, visibilmente scioccata dalla grave perdita.





Crollo inaspettato

Secondo quanto racconta la sorella, la scorsa settimana Julie aveva accusato solo tosse,” Poi questo fine settimana è peggiorata ed è spuntato il raffreddore; così lunedì siamo andati da un medico di medicina generale ed è lì che gli le è stato diagnosticato un disturbo respiratorio.

Prima non aveva avuto particolari malattie”, aggiunge.

La sorella di Julie ha voluto poi lancirae un messaggio straziante a tutti, affinché nessuno sottovaluti l’emergenza sanitaria in corso: “Dobbiamo smettere di credere che tutto questo riguardi solo gli anziani. Nessuno è invincibile contro questo virus”.