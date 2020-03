Coronavirus, Trump chiama Xi Jinping: “Lavoriamo insieme, solo uniti si vince”

Nella notte fra giovedì 26 e venerdì 27 marzo il presidente americano Donald Trump ha chiamato quello cinese Xi Jinping per discutere sull’emergenza coronavirus. La conferma arriva dal messaggio pubblicato sul profilo Twitter di Trump: “Ho appena terminato una conversazione molto buona con il presidente Xi della Cina”, ha scritto. Abbiamo “discusso nel dettaglio il coronavirus che sta devastando una grande parte del nostro pianeta. La Cina ne ha passate tante e ha sviluppato una forte comprensione del virus. Stiamo lavorando assieme a stretto contatto. Grande rispetto!”.

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect!

