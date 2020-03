Coronavirus California, muore a 19 anni: cure negate senza assicurazione

Un ragazzo di 19 anni è morto in California a causa del coronavirus: il giovane non aveva un'assicurazione sanitaria.

Gli Stati Uniti sono diventati il Paese più colpito al mondo dal coronavirus, con oltre 100 mila casi confermati. In California la situazione è drammatica: un ragazzo di 19 anni è morto a causa del coronavirus perché non aveva un’assicurazione sanitaria. Fino al venerdì precedente non aveva accusato alcun sintomo, ma mercoledì 25 marzo ha iniziato a stare male.

Si sarebbe recato in un ospedale, ma non possedendo un’assicurazione, è stato invitato a rivolgersi a una struttura privata. Mentre raggiungeva l’ospedale, però, avrebbe avuto un improvviso attacco cardiaco.

All’arrivo in ospedale, quindi, sarebbe stato immediatamente rianimato e per altre 6 ore avrebbe lottato tra la vita e la morte. Infine, però, non ce l’ha fatta. Godeva di ottima salute e non aveva alcuna patologia pregressa.





Rex Parris, il sindaco di Lancaster, California, ha messo in guarda la popolazione sui rischi del coronavirus e ha confermato la morte del giovane. Non colpisce solo i più anziani, ma anche i giovani e coloro che non presentano altre patologie pregresse.