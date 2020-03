Coronavirus Iran, bevono metanolo per curarsi: centinaia di morti e avvelenati

La fake news secondo la quale gli alcolici al metanolo potrebbero curare il coronavirus ha ucciso centinaia di persone in Iran.

Alcuni media locali citati dal New York Times riportano una strage avvenuta in Iran a causa della circolazione di una fake news riguardante una possibile cura contro il Covis-19. Pare, secondo la falsa notizia circolata in Iran, che gli alcolici a base di metanolo possano essere efficaci per combattere il coronavirus. Tuttavia, dopo aver ingerito in grandi quantità la sostanza, centinaia di persone sono morte e altrettante sarebbero rimaste intossicate. L’emergenza coronavirus, dunque, ha creato situazioni di estrema emergenza in alcune zone del Paese.

Coronavirus Iran, fake news su metanolo

Sono molte e varie le fake news sul coronavirus che circolano sul web: l’ultima di cui siamo venuti a conoscenza ha causato una strage. In Iran centinaia di persone sono morte e molte sono rimaste intossicate dopo aver ingerito metanolo come possibile cura contro il coronavirus.

Le persone hanno creduto che tale sostanza potesse disinfettare gli organi interni e proteggerli dalla contrazione dell’infezione. Ma il risultato è stato opposto: gli organi interni hanno registrano danni gravissimi che potrebbero rimanere per sempre.

Nonostante la vendita di alcol sia vietata dalla legge, le persone sono riuscite a procurarlo nei mercati neri. Ma ancora prima dello scoppio dell’emergenza, l’avvelenamento da metanolo nel Paese era molto elevato. Secondo uno studio recente, infatti, tra settembre e ottobre 2018 circa 800 persone sarebbero rimaste avvelenate.

Il bilancio dell’Iran, aggiornato al 27 marzo, è di 30mila casi di coronavirus confermati e oltre 2200 morti, tra i quali un bimbo di 6 anni. Alcuni, però, ritengono che i numeri non siano reali e che il Paese nasconda in realtà dati più elevati.