In Italia e Usa i numeri rimangono inquietanti, e in Spagna nelle ultime 24 ore i dati hanno registrato 832 decessi per coronavirus, un record da quando l’epidemia si è propagata nel paese iberico.

Coronavirus Spagna, record negativo in 24 ore

Aumentano i contagiati in Europa, e se in Italia, Gran Bretagna e USA i numeri rimangono preoccupanti, anche in Spagna l’epidemia di coronavirus si sta espandendo con una velocità impressionante. Secondo gli ultimi dati raccolti dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore il paese iberico ha registrato 832 decessi, +63 rispetto a quelli di venerdì 27 marzo, segnando così un nuovo triste record.

Il totale delle vittime arriva a 5.690. I numeri rimangono preoccupanti anche per i nuovi casi di contagio, saliti a 8.100.

Il totale ora segna 72.248 contagi totali, e a spaventare è la velocità con i quali crescono, visto che potenzialmente nelle prossime ore la Spagna potrebbe addiritturra varcare la soglia dei 100.000 come in Italia. Di questi, 40.630 sono ricoverati in ospedale, mentre 4.575 in terapia intensiva e 12.285 per fortuna sono guariti.

Aggiornamenti resto del mondo

Secondo quanto riportato dalla John Hopkins University questaa mattina, hanno superato i 600.000 i contagi da nuovo coronavirus nel mondo. Con più precisione, i casi finora registrati sono 601.478. Sono 27.889 i decessi e 131.854 guariti.

Per quanto concerne il numero di casi totali, gli USA rimangono in testa di questa tragica classifica con 104.837 casi. Seguono Italia con 86.498 e Cina con 81.996, ma il Belpaese purtroppo si conferma nuovamente la nazione con più decessi nel mondo, seguita dalla Cina e dalla Spagna.